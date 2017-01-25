Власти Бреста объявили конкурс на логотип города. Выигрывает нелепый детский рисунок

Брестский горисполком объявил конкурс на логотип к 1000-летию города. Прислать свои работы могут все желающие, а победителей выбирают интернет-пользователи.

Голосование началось 17 января. На момент написания заметки на странице конкурса опубликовано больше 20 работ, но одна лидирует с большим отрывом. Вот она:

У рисунка (по-видимому, детского) больше четырех тысяч голосов. У логотипа, который идет на втором месте, — две с половиной тысячи.

Зато благодаря этой работе можно понять, что хотел изобразить автор лидирующего рисунка: фигура в центре, похожая на сердечко, — это лук с натянутой тетивой и стрелой, изображенный на гербе Бреста.

Больше двух тысяч голосов на момент написания заметки набрали еще два варианта:

Итоги голосования подведут 17 февраля. Их учтет конкурсная комиссия, которая впоследствии определит победителей.