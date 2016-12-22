Спортивным символом Саратова стала антропоморфная пчела Волжик

В Саратове завершился конкурс на спортивный символ города. В городском управлении по спорту «Медузе» сообщили, что в конкурсе победил пчело-человек Волжик. За него проголосовало 1872 из 4614 опрошенных жителей Саратова. Волжик символизирует «движение вверх, трудолюбие и ловкость». Пчело-человека придумала замдиректора СДЮСШОР № 6 Людмила Никитина.

Фото: администрация МО «Город Саратов»

Город изготовит ростовую куклу с новым символом. На крупных спортивных мероприятиях будет продаваться сувенирная продукция — кружки, бокалы, ручки, брелоки и другие товары.

Также в тройку лидеров вошли Стерлядь-баскетболист и Белка-волейболистка.