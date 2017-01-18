В Екатеринбурге девочка проснулась среди ночи, решила, что уже утро, и пошла в школу

Семилетняя жительница Екатеринбурга Полина отправилась в школу в полночь, решив, что уже утро. Она дошла до учебного заведения и обнаружила, что оно закрыто.

После этого Полина решила вернуться домой, но не смогла попасть в подъезд — у нее не оказалось ключей, а мама и папа были на работе. Дома оставались бабушка с дедушкой, которые не заметили, что внучка ушла из дома.

Семилетняя девочка гуляла по району около двух часов, после чего ее заметил мужчина по имени Лев. Он поинтересовался у нее, почему она гуляет одна среди ночи, а затем посадил Полину в машину греться и позвонил в полицию.

Полицейские увезли школьницу в отделение, откуда ее забрал отец. Позже в МВД заявили, что сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят проверку, в ходе которой установят подробности и причины случившегося.

Фото в анонсе: Игорь Жиляков / Фотобанк Лори