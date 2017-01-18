В Екатеринбурге возбуждено дело из-за девочки, перепутавшей ночь с днем
Правоохранительные органы Екатеринбурга завели уголовное дело в связи с тем, что семилетняя девочка, отправившаяся в школу ночью, решив, что уже настало утро, несколько часов находилась на улице одна.
Дело, сообщается на сайте регионального управления СК, возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).
В рамках расследования, в числе прочего, выясняются, в каких условиях она проживала, проводятся допросы родственников девочки, сотрудников школы, в которой она обучается, и иных лиц.
«Одним из обстоятельств, способствующих совершению преступных посягательств в отношении малолетних детей, становится их безнадзорность, непринятие родителями или иными лицами, ответственными за воспитание детей, должных мер по недопущению случаев их нахождения без присмотра со стороны взрослых», — говорится в заявлении СК.
Девочка, находившаяся зимней ночью на улице в течение длительного времени одна, объективно подвергалась опасности и могла пострадать как от лиц, склонных к правонарушениям, так и от бродячих животных, а также от неблагоприятных для детского организма погодных условий.