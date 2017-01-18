В Екатеринбурге возбуждено дело из-за девочки, перепутавшей ночь с днем

Управление СК РФ по Свердловской области
11:45, 18 января 2017
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Правоохранительные органы Екатеринбурга завели уголовное дело в связи с тем, что семилетняя девочка, отправившаяся в школу ночью, решив, что уже настало утро, несколько часов находилась на улице одна.

Дело, сообщается на сайте регионального управления СК, возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).

В рамках расследования, в числе прочего, выясняются, в каких условиях она проживала, проводятся допросы родственников девочки, сотрудников школы, в которой она обучается, и иных лиц. 

«Одним из обстоятельств, способствующих совершению преступных посягательств в отношении малолетних детей, становится их безнадзорность, непринятие родителями или иными лицами, ответственными за воспитание детей, должных мер по недопущению случаев их нахождения без присмотра со стороны взрослых», — говорится в заявлении СК.

Девочка, находившаяся зимней ночью на улице в течение длительного времени одна, объективно подвергалась опасности и могла пострадать как от лиц, склонных к правонарушениям, так и от бродячих животных, а также от неблагоприятных для детского организма погодных условий.

Управление СК РФ по Свердловской области
По данным портала «Екатеринбург онлайн», семилетняя Полина Сенцова, проснувшись среди ночи и решив, что уже утро, пошла в школу. Дойдя до школы, девочка обнаружила, что учебное заведение закрыто. Вернуться домой Полина не смогла, так как у нее не было ключей от подъезда.
Родителей девочки, как сообщалось, в момент происшествия не было дома, а дедушка и бабушка не заметили, что внучка ушла.
Девочка находилась на улице не менее двух часов, когда ее заметил проезжавший мимо водитель, посадил в свою машину и позвонил в полицию. Девочку отвезли в отделение, откуда ее забрал отец.
Представители МВД сообщили, что сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят проверку, чтобы установить подробности и причины случившегося.
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