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Две хаски путешествуют по США в доме на колесах
Нико и Тадж — молодые собаки породы хаски, которые путешествуют по США с фотографом Джастином Мажечки и его женой-ветеринаром Кэди.
Семья передвигается по стране на фургоне, который Джастин и Кэди переделали в дом на колесах.
Мажечки начали свое путешествие в Калифорнии и уже добрались до Пенсильвании. Расстояние между этими штатами — около 4 тысяч километров. Как рассказывает Джастин, путешествие было не таким трудным, как подготовка к нему.
По словам хозяев, Нико и Тадж — очень общительные и милые собаки.