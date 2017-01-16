Две хаски путешествуют по США в доме на колесах

Нико и Тадж — молодые собаки породы хаски, которые путешествуют по США с фотографом Джастином Мажечки и его женой-ветеринаром Кэди.

Фото опубликовано @nico_taj Дек 9 2016 в 7:02 PST

Семья передвигается по стране на фургоне, который Джастин и Кэди переделали в дом на колесах.

Фото опубликовано Justin Majeczky (@majeczkyphoto) Июн 16 2016 в 4:20 PDT

Мажечки начали свое путешествие в Калифорнии и уже добрались до Пенсильвании. Расстояние между этими штатами — около 4 тысяч километров. Как рассказывает Джастин, путешествие было не таким трудным, как подготовка к нему.

Фото опубликовано Cady Majeczky (@caw89) Дек 4 2016 в 5:16 PST

По словам хозяев, Нико и Тадж — очень общительные и милые собаки.

Фото опубликовано @nico_taj Авг 21 2016 в 10:59 PDT

Фото опубликовано @nico_taj Сен 8 2016 в 3:08 PDT

Фото опубликовано @nico_taj Янв 8 2017 в 2:06 PST

Фото опубликовано @nico_taj Авг 16 2016 в 6:49 PDT

Фото опубликовано @nico_taj Авг 2 2016 в 8:34 PDT

Фото опубликовано Justin Majeczky (@majeczkyphoto) Окт 8 2016 в 2:13 PDT

Фото опубликовано Cady Majeczky (@caw89) Июл 6 2016 в 7:32 PDT