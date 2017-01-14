Агент Купер возвращается в новом тизере «Твин Пикса»

Новый тизер, как и два предыдущих, заканчивается кадром с табличкой «Добро пожаловать в Твин Пикс».

Телеканал Showtime представил очередной тизер третьего сезона сериала «Твин Пикс». В коротком ролике Кайл Маклахлен предстает в роли главного героя — агента ФБР Дейла Купера.

В предыдущем ролике режиссер и сценарист сериала Дэвид Линч ел пончик в роли своего персонажа, агента ФБР Гордона Коула. Showtime также выложил ролик, в котором композитор Анджело Бадаламенти исполняет заглавную тему сериала.

Премьера третьего сезона «Твин Пикса» состоится 21 мая 2017 года, в нем будет 18 серий.