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Агент Купер возвращается в новом тизере «Твин Пикса»

Meduza
11:30, 14 января 2017

Телеканал Showtime представил очередной тизер третьего сезона сериала «Твин Пикс». В коротком ролике Кайл Маклахлен предстает в роли главного героя — агента ФБР Дейла Купера.

Twin Peaks | Kyle MacLachlan Returns as FBI Special Agent Dale Cooper | SHOWTIME Series (2017)
Twin Peaks

Новый тизер, как и два предыдущих, заканчивается кадром с табличкой «Добро пожаловать в Твин Пикс».

В предыдущем ролике режиссер и сценарист сериала Дэвид Линч ел пончик в роли своего персонажа, агента ФБР Гордона Коула. Showtime также выложил ролик, в котором композитор Анджело Бадаламенти исполняет заглавную тему сериала.
Премьера третьего сезона «Твин Пикса» состоится 21 мая 2017 года, в нем будет 18 серий.

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