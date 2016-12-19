Дэвид Линч ест пончик в тизере третьего сезона «Твин Пикса»

Канал Showtime опубликовал новый тизер продолжения сериала «Твин Пикс». В 30-секундном ролике режиссер и сценарист Дэвид Линч в роли агента ФБР Гордона Коула ест пончик! В финале видео появляется узнаваемая табличка «Добро пожаловать в Твин Пикс».

Twin Peaks | David Lynch Returns as Gordon Cole | SHOWTIME Series (2017) Twin Peaks

Ранее канал опубликовал тизер, в котором композитор Анджело Бадаламенти играет заглавную тему сериала.

Twin Peaks | 'Composer Angelo Badalamenti Returns' Extended Tease | SHOWTIME Series (2017) Twin Peaks

Третий сезон «Твин Пикса» выйдет в 2017 году. Точная дата премьеры неизвестна.

Над сериалом работает Дэвид Линч вместе со сценаристом Марком Фростом. Многие актеры из оригинального состава также задействованы в продолжении «Твин Пикса», в том числе Кайл Маклахлен (агент Дейл Купер) и Шерил Ли (Лора Палмер).