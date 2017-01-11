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«Urban Myths»: комедийный сериал, в котором Джозеф Файнс играет Майкла Джексона

Meduza
15:47, 11 января 2017

Телеканал Sky Arts опубликовал первый трейлер комедийного сериала «Urban Myths», в котором рассказываются абсурдные легенды о звездах. В основу первого эпизода лег сюжет о побеге Майкла Джексона, Элизабет Тейлор и Марлона Брандо из Нью-Йорка после терактов 11 сентября 2001 года.

'Urban Myths' new on Sky Arts
Sky Arts

Роль Джексона исполнил Джозеф Файнс («Влюбленный Шекспир»), Тейлор сыграла Стокард Ченнинг («Бриолин»), а Брандо — Брайан Кокс («Троя»). Помимо них в «Urban Myths» появится Иван Реон («Игра престолов») в роли молодого Гитлера и Руперт Гринт («Гарри Поттер»), сыгравший его друга.

Также в сериале снялась Кэрри Фишер, умершая 27 декабря 2016 года. Фишер сыграла продавщицу бургеров. Это одна из последних ролей актрисы.

Первый эпизод «Urban Myths» выйдет 19 января.

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