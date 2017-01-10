Расческа с микрофоном и ноутбук с тремя мониторами Самые необычные устройства с выставки CES-2017

С 5 по 8 января в Лас-Вегасе проходила выставка потребительской электронки CES-2017. Крупнейшие компании мира (кроме, пожалуй, Apple) и амбициозные стартапы показывали на ней устройства, которые при удачном стечении обстоятельств окажутся на рынке в ближайшие месяцы. «Медуза» выбрала 10 самых интересных устройств выставки. И ни слова про «умные холодильники»!

«Умная расческа»

В расческу Hair Coach от Withings встроен микрофон, который во время расчесывания определяет тип волос человека, — сухие, вьющиеся, влажные, с секущимися кончиками и так далее. Кроме того, расческа оснащена акселерометром, гироскопом и другими сенсорами, которые изучают, как именно пользователь расчесывается (например, какую силу он прикладывает в процессе).

Все эти данные затем передаются в мобильное приложение, которое в свою очередь дает советы — как расчесываться без вреда для волос. Hair Coach будет стоить 200 долларов и появится в продаже осенью.

Withings smart hairbrush This smart hairbrush from Withings wants to give you better data as you brush Опубликовано TechCrunch 3 января 2017 г.

«Фитнес-трекер» для глаз

Personal Vision Tracker от EyeQue — это небольшое устройство, напоминающее окуляр микроскопа. С его помощью можно выявить дефекты зрения — достаточно посмотреть через него на экран телефона с запущенным приложением.

Полученные данные можно использовать для покупки очков и чтобы отслеживать изменение состояния глаз с течением времени.

EyeQue promotional video EyeQue Corporation

Personal Vision Tracker стоит 30 долларов, поставки устройства начнутся уже в феврале.

Ноутбук с тремя экранами

Производитель техники для геймеров Razer показал на CES-2017 ноутбук, который называется просто Project Valerie. И он оснащен тремя 17-дюймовыми мониторами разрешения 4K, два из которых складываются.

Razerʼs TOP SECRET Project! LinusTechTips

Project Valerie — не готовый продукт, а только концепт. И пока не очень понятно, кто захочет купить себе такой ноутбук.

В последний день выставки два прототипа Project Valerie украли прямо со стенда Razer. За помощь в поимке преступников объявлена награда.

Наушники с искусственным интеллектом

Vinci — беспроводные наушники со встроенным плеером, сенсорным экраном и даже пульсометром. В них также встроена умная система рекомендаций, которая предлагает подходящую музыку и учится со временем угадывать, в каких ситуациях какие песни больше подходят пользователю.

Vinci headphones have every feature under the sun, including a touchscreen https://t.co/aIpnfJaTwu #MashCES pic.twitter.com/Ky4m8ZBL9v — Mashable (@mashable) January 6, 2017

Vinci продается за 99 долларов, поставки наушников начнутся в марте.

«Умный зонт»

В зонт Oombrella от французского стартапа Wezzoo встроен датчик, который анализирует температуру и влажность на улице и передает ее в общую базу. Собранные данные используются, чтобы советовать другим владельцам Oombrella захватить зонт — пользователь получит уведомление в телефон, если в его районе ожидается дождь.

Smart umbrella gives weather alerts and helps you find it if you lose it @the_oombrella #CES2017 pic.twitter.com/OZsmkOy7M1 — Tom Emrich (@tomemrich) January 7, 2017

Создатели обещают выпустить зонт в январе. Он стоит 79 долларов.

27-дюймовый планшет

Dell представила гигантский графический планшет Canvas. Это 27-дюймовый сенсорный монитор с разрешением 2560 на 1440 пикселей, который должен лежать на столе (поставить его вертикально не получится).

Canvas должен стать конкурентом Surface Studio — компьютера от Microsoft, который выглядит как один большой сенсорный монитор.

Dell Canvas is a massive 27-inch work surface for artists CNET

Браслет-сабвуфер

Немецкий стартап Lofelt привез на CES свой браслет-сабвуфер Basslet. Устройство позволяет буквально ощутить кожей басы от музыки, играющей на телефоне — как в ночном клубе.

Basslet даже не требует подключения к телефону по Bluetooth. Вместо этого в порт для наушников нужно вставлять специальный адаптер, который и синхронизирует звук в подключенных к нему наушниках и басы в браслете.

The Basslet: the worldʼs first watch-size subwoofer for your body. Lofelt

В феврале Basslet начнет продаваться в США и Великобритании за 199 долларов.

Гигантский ноутбук с изогнутым экраном

Торжество гигантомании от Acer: ноутбук Predator 21 X с 21-дюймовым изогнутым экраном, полноразмерной клавиатурой (влез даже отдельный блок с цифрами, который при желании превращается в тачпад), двумя видеокартами GeForce GTX 1080, 64 гигабайтами оперативной памяти и двумя адаптерами питания.

Ноутбук весит 8,8 килограмма и стоит 9 тысяч долларов (10 тысяч евро в Европе). Продавать его начнут в феврале.

The BIGGEST, HEAVIEST, Laptop EVER — $9,000 Acer Predator 21X LinusTechTips

«Умный тостер»

Тостер от Griffin позволяет детально регулировать степень прожарки тоста. Для этого в приложении есть специальный слайдер, которым можно установить требуемый уровень.

В тостере также можно выбрать тип хлеба, выставить таймер и получить уведомление, когда тост готов.

Love Toast? Griffin $99 Connected Toaster Mobilegeeks.de

«Умный тостер» появится в продаже во втором квартале 2017 года. Он будет стоить 100 долларов.

Защищенные трусы

В мире, где даже тостер подключен к интернету, можно волей-неволей начать опасаться негативного влияния беспроводных сетей на здоровье. На этих страхах играют создатели трусов Spartan, которые, как утверждают их создатели, защищают половые органы от Wi-Fi и излучения от телефона.

Spartan стоят 45 долларов за пару и, по словам поносившего их журналиста The Verge, довольно удобны.