На выставке CES-2017 украли прототипы ноутбука Razer с тремя мониторами

Мин-Лян Тан
08:06, 10 января 2017
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В Лас-Вегасе украли прототипы ноутбука Razer с тремя мониторами. Об этом в своем фейсбуке написал гендиректор компании Мин-Лян Тан.

По словам главы Razer, два прототипа Project Valerie похитили со стенда вечером в воскресенье 8 января. Мин-Лян Тан заявил, что компания пока не уверена, было ли это обычной кражей или попыткой промышленного шпионажа.

За информацию, которая может привести к поимке преступников, обещана награда 25 тысяч долларов.

Project Valerie — концепт игрового ноутбука с тремя 17-дюймовыми мониторами, каждый с разрешением 4K. Два дополнительных монитора раскладываются по бокам от основного.

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