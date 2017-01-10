На выставке CES-2017 украли прототипы ноутбука Razer с тремя мониторами

В Лас-Вегасе украли прототипы ноутбука Razer с тремя мониторами. Об этом в своем фейсбуке написал гендиректор компании Мин-Лян Тан.

По словам главы Razer, два прототипа Project Valerie похитили со стенда вечером в воскресенье 8 января. Мин-Лян Тан заявил, что компания пока не уверена, было ли это обычной кражей или попыткой промышленного шпионажа.

За информацию, которая может привести к поимке преступников, обещана награда 25 тысяч долларов.