На выставке CES-2017 украли прототипы ноутбука Razer с тремя мониторами
В Лас-Вегасе украли прототипы ноутбука Razer с тремя мониторами. Об этом в своем фейсбуке написал гендиректор компании Мин-Лян Тан.
По словам главы Razer, два прототипа Project Valerie похитили со стенда вечером в воскресенье 8 января. Мин-Лян Тан заявил, что компания пока не уверена, было ли это обычной кражей или попыткой промышленного шпионажа.
За информацию, которая может привести к поимке преступников, обещана награда 25 тысяч долларов.
Off to a good start! @PCMag awards Project Valerie Best Concept/Prototype https://t.co/uSmFUqOw1F#RazerCES pic.twitter.com/l2Ux5XJbJp— RΛZΞR (@Razer) January 6, 2017
Project Valerie — концепт игрового ноутбука с тремя 17-дюймовыми мониторами, каждый с разрешением 4K. Два дополнительных монитора раскладываются по бокам от основного.