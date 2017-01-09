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В Вирджинии отменили соревнования по плаванию. Тогда спортсмены устроили «заплыв» в снегу
На выходных в городе Крисченсберг (штат Вирджиния) должны были пройти студенческие соревнования по плаванию между командами Технологического института Джорджии, Технологического института Вирджинии и Университета Кентукки. 7 января на город обрушился сильный снегопад и соревнования отменили. Однако команда из Джорджии не растерялась и устроила собственные соревнования — по заплыву в сугробы.
When u get snowed into your hotel and can't make it to the meet ft. @GTSwimDive men's 4x50 snow medley relay @SwimWithIssues @swimswamnews pic.twitter.com/e72UQb9kk0— Aidan Pastel (@AidanPastel) January 7, 2017