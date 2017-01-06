В интернет выложили скриншоты нового дизайна Windows 10

В интернете появились скриншоты нового дизайна операционной системы Windows 10, который получил название Project Neon. Как сообщает блог MSPoweruser, в обновленной Windows 10 будет больше анимации и 3D контента.

Exclusive: This is Project NEON, the upcoming incremental upgrade for Windows 10’s design - https://t.co/nAmra83vqH pic.twitter.com/6JMQcJrPRs — MSPoweruser (@mspoweruser) January 5, 2017

В Windows 10 появится приложение Acrylic, которое позволит настраивать внешний вид стандартных программ. Дизайн календаря и почты также изменится. В приложениях появится анимация и боковые панели с размытым фоном.

О том, что компания Microsoft работает над новым дизайном, стало известно в конце ноября. Как ожидается, создание Project Neon будет завершено к осени 2017 года. Новый дизайн станет доступен пользователям вместе с большим обновлением Windows 10.