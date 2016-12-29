В тестовой сборке Windows 10 cиний экран смерти стал зеленым

В новой тестовой сборке операционной системы Windows 10 синий экран смерти, который появляется при системной ошибке, стал зеленым.

Сборка 14997 попала в интернет в конце декабря. После этого сотрудник Microsoft Маттейс Хукстра написал, что люди, которые делятся впечатлениями от новой версии, не замечают «большой, огромной перемены», и подсказал, что она связана с зеленым цветом.

Первым об обнаружении зеленого экрана сообщил в своем твиттере пользователь Chris123NT.

@mahoekst so on a hunch I tried to force a bug check and well, yeah... pic.twitter.com/iKeDPT5wu6 — Chris123NT (@Chris123NT) December 29, 2016

Позже Хукстра пояснил, что зеленый экран смерти увидят только те, кто участвует в программе Windows Insider, которая позволяет тестировать предварительные сборки операционной системы. Предполагается, что это поможет техподдержке быстрее понимать, в каком варианте системы произошла ошибка.