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В тестовой сборке Windows 10 cиний экран смерти стал зеленым

MSPoweruser
15:01, 29 декабря 2016
Надежный источник

В новой тестовой сборке операционной системы Windows 10 синий экран смерти, который появляется при системной ошибке, стал зеленым. 

Сборка 14997 попала в интернет в конце декабря. После этого сотрудник Microsoft Маттейс Хукстра написал, что люди, которые делятся впечатлениями от новой версии, не замечают «большой, огромной перемены», и подсказал, что она связана с зеленым цветом.

Первым об обнаружении зеленого экрана сообщил в своем твиттере пользователь Chris123NT.

Позже Хукстра пояснил, что зеленый экран смерти увидят только те, кто участвует в программе Windows Insider, которая позволяет тестировать предварительные сборки операционной системы. Предполагается, что это поможет техподдержке быстрее понимать, в каком варианте системы произошла ошибка.

Синий экран смерти (Blue Screen of Death, BSoD) впервые появился в Windows 3.1. Он появляется после ошибки, не позволяющей системе продолжать работу. В системе Windows 8 к буквам на синем экране добавился грустный смайлик, а в одной из версий Windows 10 туда поместили QR-код для связи с техподдержкой.
Кроме синего экрана смерти существовал и красный — он появлялся при ошибке во время загрузки в Windows 98 и бета-версии Windows Vista.

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