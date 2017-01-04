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Жительница Анкары напала на снеговика. Но снеговик отомстил
Жительница столицы Турции попыталась разрушить чем-то не понравившегося ей снеговика, установленного на одной из улиц, однако пострадала сама.
На видеозаписи с камеры наблюдения, опубликованной каналом CNN Turk, видно, как женщина разными способами, в том числе ударом ноги, пытается повалить снеговика. Когда после нескольких попыток ей удается свалить снеговика на землю, она решает на нем попрыгать, однако поскальзывается и падает на спину.
Падение, судя по тому, с каким трудом женщина встает и отходит от разрушенного снеговика, оказалось болезненным.
Kardan adamı tekmeleyen kadın izlenme rekorları kırıyorhttps://t.co/oVn3Z94Sha pic.twitter.com/yk1tNDGSVv— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 4, 2017