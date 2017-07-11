Свой язык, закон и президент. На что имеют право регионы? Тест про самостоятельность субъектов Российской Федерации

11 июля в РБК вышла статья о том, что Кремль не хочет продлевать договор с Татарстаном о разделении полномочий. Москва активно заключала такие договоры при Борисе Ельцине, но при Владимире Путине их почти не стало. Конституция предусматривает достаточно широкую самостоятельность регионов. Хорошо ли вы понимаете, какие у разных областей, краев и республик есть права и насколько они независимы от федерального центра?