«На месте 1 выпавшего зуба выросло 2 новых» Тест, в котором надо угадывать вещи по отзыву на Ozon

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Отзывы — отдельный интернет-жанр. Они могут быть восторженными и разгромными, в стихах и анекдотах, а еще — загадочными. Вместе с маркетплейсом Ozon, которому этой весной исполнилось 23 года, мы собрали комментарии пользователей. По ним не сразу поймешь, о чем вообще речь. А вы догадаетесь?

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