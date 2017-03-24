«На-а-та-а-ли-и…» А дальше? Тест «Медузы» и караоке-бара «Синематограф» на знание песен из кино

Песни, звучащие в кино, — особый жанр. Многие из них записаны у нас на подкорке с детства и стали своеобразным культурным кодом — недаром в девичьей компании так хорошо идет «На Тихорецкую состав отправится», а сломавшего руку тянет спеть «песню про зайцев». «Медуза» и караоке-бар «Синематограф» предлагают оценить, хорошо ли вы помните слова из песен в отечественных фильмах и сериалах.