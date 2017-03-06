Как Пушкин ходил по магазинам? Тест «Медузы» и ТРК «Европолис» о потребительских привычках петербуржцев

Петербург — это не только великий город и в прошлом столица империи, это еще и место где живут люди, которые ходят по магазинам, едят в ресторанах, и пьют кофе в кафе. И это касается и простых жителей города, и великих петербуржцев, которые писали о любимых местах стихи или упоминали их в своих произведениях. «Медуза» и ТРК «Европолис» подготовили этот тест, чтобы проверить, хорошо ли вы представляете повседневную жизнь петербуржцев в разные периоды истории города.