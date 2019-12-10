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Декларация прав человека похожа на египетскую пирамиду — или на греческий храм? А кто был против ее принятия? Тест на знание главного документа современного мира

Международный день прав человека, отмечаемый 10 декабря, приурочен к годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека. Этот документ носит исключительно рекомендательный характер, но все равно стал основополагающим и переведен на рекордное число языков мира. В Декларации 30 статей, в которых идет речь не только о правах, но и об обязанностях человека. Специально для «Медузы» Международная школа прав человека и гражданских действий вместе с Сахаровским центром подготовила тест об истории этого документа.

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Rex / Vida Press