Дмитрий Медведев считает, что США боятся Россию Да, он сделал такой вывод после того, как США атаковали Иран (союзника России) и убили его верховного лидера
Третья мировая формально еще не идет. Она несомненно начнется, если Трамп продолжит безумный курс по преступной смене политических режимов. Триггером может стать любое событие. США ведут войну за сохранение глобального доминирования. Свиньи не хотят расставаться с корытом. Трамп совершил грубейшую ошибку — поставил всех американцев под удар. Если иранцы пока серьезно не ответили, значит у них не так много возможностей. Но это древняя цивилизация, они умеют ждать. И теперь с утроенной энергией будут создавать ядерное оружие. Гарантия, что такое не повторится с Россией, только одна — США боятся Россию и знают цену ядерному конфликту. Хиросима и Нагасаки покажутся детской игрой в песочнице.
Это краткий пересказ интервью замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева агентству ТАСС о войне США с Ираном.
Фото на обложке: Донат Сорокин / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA