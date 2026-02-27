«Я ничего не видел и не делал ничего плохого» Билл Клинтон выступил перед конгрессом по делу Эпштейна. Краткий пересказ

Это выступления 42-го президента США Билла Клинтона на встрече с комитетом по надзору палаты представителей конгресса США, прошедшей в городе Чаппакуа в штате Нью-Йорк 27 февраля. Встреча проходила в закрытом режиме. Клинтон опубликовал текст вступительного слова.

Мое краткое знакомство с закончилось за много лет до того, как стало известно о его преступлениях. Я никогда не видел ничего, что бы указывало на то, что происходило на самом деле. Я здесь, чтобы поделиться тем немногим, что знаю. Но прежде чем мы начнем, я выскажу свое личное мнение. Вы заставили Хиллари прийти сюда. Она не имела никакого отношения к Эпштейну. Она даже не помнит, встречалась ли с ним. Теперь позвольте мне выступить. Я не знал о преступлениях Эпштейна. Вне зависимости от того, сколько фотографий с Эпштейном вы мне покажете, я могу сказать то, что значит гораздо больше: я ничего не видел и не делал ничего плохого. Как человек, выросший в семье, где имело место насилие, я бы не только не полетел в самолете Эпштейна, если бы заподозрил, что он делает, но сам бы выдал его правосудию. Но оглядываясь назад, я не вижу ничего, что заставило бы меня задуматься. Мы здесь только потому, что он долго скрывал это от всех. К 2008 году, когда стало известно о его преступлениях, я уже давно с ним не общался.

Фото на обложке: Министерство юстиции США / Anadolu / Getty Images