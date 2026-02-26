Это заявления бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на встрече с комитетом по надзору палаты представителей конгресса США, прошедшей в городе Чаппакуа, штат Нью-Йорк, 26 февраля. Заседание прошло в закрытом режиме, Клинтон опубликовала текст вступительного слова.

Расследования конгресса — политический театр. Я не знала о преступлениях , не встречалась с Эпштейном, не летала на его самолете, не была на его острове. Вы пытаетесь оценить, как шло расследование дела Эпштейна, но не можете никого допросить. Ваш провал призван защитить одну партию и одного человека. Я всю жизнь пытаюсь остановить ужасные злоупотребления против женщин и девочек. Эпштейн был отвратительной личностью, но он такой не один. Это не разовая сенсация. Это глобальное бедствие. Расследуйте, почему администрация Трампа больше не считает борьбу с торговлей людьми своим приоритетом? Вы могли бы выяснить, почему Минюст утаил интервью ФБР, в котором Трампа обвинили в отвратительных преступлениях. Но не делаете этого. Вместо этого показания даю я, хотя ничего не знаю. Вы отвлекаете внимание от Трампа. Будь вы настроены серьезно, то допросили бы действующего президента и напрямую спросили о десятках тысяч случаев, когда он фигурирует в материалах дела Эпштейна. Используете свою власть, докопайтесь до истины.

«Медуза» Фото на обложке: Tom Williams / Getty Images