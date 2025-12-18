Я унаследовал бардак, и теперь его исправляю. При демократах границы США были открыты, к нам хлынули мигранты, в том числе преступники. Мужчины играли в женский спорт. Совершались худшие сделки в истории. Последние четыре года США правили политики, боровшиеся только за своих, за террористов, за другие страны, которые пользовались нами в невиданных масштабах. Мир над нами смеялся. Но больше не смеется.

За 11 месяцев мы принесли в Вашингтон больше позитивных изменений, чем любая другая администрация в истории США. За последние месяцы в США не попал ни один нелегальный иммигрант. Помните, как говорил, что ему нужен закон, чтобы закрыть границу? Оказалось, был нужен новый президент.

В Вашингтоне безопасно как никогда. Мы ударили по кровожадным наркокартелям, которые отравляли американцев. У нас самая мощная армия в мире. Я урегулировал восемь войн, принес мир на Ближний Восток впервые за 3000 лет, помог освободить израильских заложников.

Когда я вступил в должность, инфляция была самой высокой за 48 лет, а цены беспрецедентно высокими. Теперь они снижаются. Зарплаты растут, открываются новые рабочие места, мы привлекаем новые инвестиции.

Больших успехов мы добились при помощи пошлин. Пошлины — мое любимое слово! Теперь деньги возвращаются в США в рекордных объемах. Вы видите, как перемены происходят каждый день.

Сегодня Америку уважают, и страна возродилась сильнее, чем когда-либо. Мы готовы к экономическому буму, которого еще не видел мир. Скоро у нас пройдет чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры, мы будем праздновать 250-летие Декларации независимости.

Когда в 2026 году мир будет смотреть на нас, пусть увидит страну, которая верна своим гражданам, уверена в своей идентичности и судьбе. И пусть завидует.

Это обращения президента США Дональда Трампа к нации. Полностью смотрите запись его выступления здесь.

Фото на обложке: Doug Mills / Reuters / Scanpix / LETA