Путин теперь говорит как Медведев «Ничего нового не скажу. Европейские подсвинки»
Ничего нового не скажу, но это важно. После развала СССР мы хотели стать равноправной частью западной семьи, но нас продолжали все сильнее поддавливать. Снабжали деньгами террористов и сепаратистов. Деструктивно влияли на внутреннюю политику. На Югославию посмотрите — растерзали! В конечном счете устроили госпереворот на Украине. А потом начали подавлять юго-восток силой. Это деструктивные силы развязали войну, а мы пытаемся ее прекратить.
В предыдущей администрации США полагали, что Россию разрушат и развалят. А европейские подсвинки включились в надежде поживиться, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды. Все эти попытки полностью провалились. Мы продемонстрировали устойчивость. Россия вернула себе полный суверенитет. Войска стали совершенно другими, они воеванные. Но мы готовы вести переговоры и решать все проблемы мирным путем.
Это кратчайший пересказ выступления Владимира Путина на коллегии Минобороны. Полностью его можно посмотреть здесь.
