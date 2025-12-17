Ничего нового не скажу, но это важно. После развала СССР мы хотели стать равноправной частью западной семьи, но нас продолжали все сильнее поддавливать. Снабжали деньгами террористов и сепаратистов. Деструктивно влияли на внутреннюю политику. На Югославию посмотрите — растерзали! В конечном счете устроили госпереворот на Украине. А потом начали подавлять юго-восток силой. Это деструктивные силы развязали войну, а мы пытаемся ее прекратить.

В предыдущей администрации США полагали, что Россию разрушат и развалят. А европейские подсвинки включились в надежде поживиться, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды. Все эти попытки полностью провалились. Мы продемонстрировали устойчивость. Россия вернула себе полный суверенитет. Войска стали совершенно другими, они воеванные. Но мы готовы вести переговоры и решать все проблемы мирным путем.

Это выступления Владимира Путина на коллегии Минобороны. Полностью его можно посмотреть здесь.

Фото на обложке: Михаил Терещенко / РИА Новости / Спутник / Profimedia