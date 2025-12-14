«Впервые за много лет со мной обращались бережно» Нобелевский лауреат и правозащитник Алесь Беляцкий рассказал, как прошло его освобождение

В четыре утра [в день освобождения] меня разбудил охранник — нас, и «экстремистов» будят для проверок дважды каждую ночь. Он сказал мне выйти. Начальник оперативного отдела колонии велел мне собирать вещи. Я понял, что это, вероятно, оно. Меня обыскали, отобрав рукописи моих двух книг — все письма, все бумаги, заметки по уголовному делу. После часа обысков меня посадили в машину и повезли по Беларуси с востока на запад. Из моей вывезли меня одного. Я ехал с завязанными глазами, но понимал, когда мы проезжали мимо Минска, ехали по кольцевой дороге и свернули на трассу до Вильнюса. Мы сделали остановку в лесу возле границы и четыре часа прождали машин с людьми из других колоний. К этому моменту мне так ничего и не сказали, я не подписал никаких бумаг, меня просто везли. Впервые за много лет со мной обращались бережно. На границе я впервые за более чем три года смог позвонить жене. Потом нас — около десяти человек заключенных — посадили в микроавтобус и перевезли через границу. Вместе с нами была американская делегация, которая встречалась с Лукашенко. После пяти вечера мы были в Вильнюсе, и я смог увидеться с женой лично. Многие белорусские правозащитники и журналисты все еще в тюрьмах. Очень важно добиться их освобождения, прекращения охоты на ведьм и поисков «врагов народа» в Беларуси. Мы должны остановить репрессии — в противном случае торговля политзаключенными будет продолжаться бесконечно. Я продолжу свою работу. Это мой долг перед белорусским обществом.

Это интервью политзаключенного, главы белорусского правозащитного центра «Вясна», лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Алеся Беляцкого, которое он дал центру «Вясна» вскоре после .

Что рассказали другие освобожденные политзеки

В Чернигове прошла пресс-конференция освобожденных белорусских политзаключенных Их депортировали из Беларуси без паспортов. Они до последнего не знали, что их вывезут в Украину

Фото на обложке: Valda Kalnina / EPA / Scanpix / LETA