На Западе милитаристский угар, его обосновывают тезисом об агрессивности России. А все наоборот. Они берут за отсечку 2022-й год, но все началось раньше — когда нас надули, обманули с нерасширением НАТО. Говорят, что у нас с армией проблемы, и в то же время говорят, что мы хотим напасть на НАТО. Логика где? Мы планируем сокращение расходов на оборону, а Европа делает наоборот. Чем больше санкций вводят, тем хуже для тех, кто их вводит. Они все время нас хоронят, но сами скоро сдохнут там. У нас рост ВВП 4,3%, а в еврозоне — 0,9%, а в ФРГ и Франции — вообще рецессия.

Меморандумы России и Украины — абсолютно противоположные, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения. Обмены это важно. Гуманитарная составляющая создает условия для субстантивного обсуждения сути проблемы. Мы договорились, что продолжим контакты после обменов, руководители переговорных групп все время созваниваются. Мы готовы к третьему раунду переговоров. Предметом беседы должно быть обсуждение меморандумов.

Я уважаю Дональда Трампа. Благодаря ему отношения РФ и США начинают выравниваться. Моя встреча с ним вполне возможна. Его усилия по урегулированию украинского кризиса мы очень ценим. Мы считаем, что он искренне к этому стремится.

Это выступления Владимира Путина на пресс-конференции в Минске.

Что Путин говорил неделю назад

«У нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю» ПМЭФ для Путина — очередной повод поговорить об Украине. Кратчайший пересказ его выступления

Что Путин говорил неделю назад

«У нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю» ПМЭФ для Путина — очередной повод поговорить об Украине. Кратчайший пересказ его выступления

Фото на обложке: Александр Казаков / ТАСС / Profimedia