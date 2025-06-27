«Они все время нас хоронят, но сами скоро сдохнут» Путин съездил в Минск — и снова вспомнил, как НАТО «надуло» Россию. Кратчайший пересказ его выступления
На Западе милитаристский угар, его обосновывают тезисом об агрессивности России. А все наоборот. Они берут за отсечку 2022-й год, но все началось раньше — когда нас надули, обманули с нерасширением НАТО. Говорят, что у нас с армией проблемы, и в то же время говорят, что мы хотим напасть на НАТО. Логика где? Мы планируем сокращение расходов на оборону, а Европа делает наоборот. Чем больше санкций вводят, тем хуже для тех, кто их вводит. Они все время нас хоронят, но сами скоро сдохнут там. У нас рост ВВП 4,3%, а в еврозоне — 0,9%, а в ФРГ и Франции — вообще рецессия.
Меморандумы России и Украины — абсолютно противоположные, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения. Обмены это важно. Гуманитарная составляющая создает условия для субстантивного обсуждения сути проблемы. Мы договорились, что продолжим контакты после обменов, руководители переговорных групп все время созваниваются. Мы готовы к третьему раунду переговоров. Предметом беседы должно быть обсуждение меморандумов.
Я уважаю Дональда Трампа. Благодаря ему отношения РФ и США начинают выравниваться. Моя встреча с ним вполне возможна. Его усилия по урегулированию украинского кризиса мы очень ценим. Мы считаем, что он искренне к этому стремится.
Это кратчайший пересказ выступления Владимира Путина на пресс-конференции в Минске.
Фото на обложке: Александр Казаков / ТАСС / Profimedia