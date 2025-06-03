Тема урегулирования чрезвычайно важна. Она состоит из большого количества нюансов. Вы видели текст нашего меморандума. Мы его передали украинской делегации в закрытом режиме, а после обсуждения опубликовали. Он содержит много положений, там есть . Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин конфликта и выйти на траекторию устойчивого урегулирования. Ожидать сиюминутных решений и прорывов от переговоров было бы неверно. Работа идет. В Стамбуле достигнуты определенные договоренности, в первую очередь, все-таки . Дальше ждем реакции Украины на наш меморандум. Возможны ли компромиссы с Киевом по меморандуму — это тема для переговорного процесса, который не может осуществляться публично. российской делегации от Зеленского — это явно неловкое и неудачное заявление, оно не соответствует переговорному духу.

Это краткий пересказ брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 3 июня. Высказывания приведены по «Интерфаксу» и «Маяку», заявления незначительно сокращены и отредактированы.

Вот как выглядит «поливариантный» меморандум РФ

Опубликован полный текст меморандума России «по урегулированию украинского кризиса» Это все тот же ультиматум: должна быть признана аннексия пяти регионов, Украина не войдет в НАТО, численность ее армии надо ограничить

Вот как выглядит «поливариантный» меморандум РФ

Опубликован полный текст меморандума России «по урегулированию украинского кризиса» Это все тот же ультиматум: должна быть признана аннексия пяти регионов, Украина не войдет в НАТО, численность ее армии надо ограничить

Фото на обложке: Сергей Булкин / ТАСС / Profimedia