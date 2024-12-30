Ильхам Алиев требует от России извинений и компенсаций за авиакатастрофу в Актау. Что об этом пишут в Z-каналах? Обзор мнений — в одном абзаце
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прав в том, что цивилизованные страны должны извиниться и выплатить компенсации (кстати, извинялся ли Азербайджан за сбитый российский вертолет или убитых миротворцев?). Проблема в том, что виновные назначены еще до окончания расследования. В Баку заранее определили сторону, на которую намерены повесить всю ответственность, Алиев пытается заработать на происшествии политические очки, показав силу. А требовал ли он извинений от Владимира Зеленского за беспилотники в Грозном? Хочется, чтобы он публично задал вопрос Киеву и его партнерам об их террористических методах войны. Этот азербайджанский помидор с усами так нагло себя ведет, потому что находится под протекторатом Турции. А зачем ему быть дипломатичнее — Россия ведь промолчит, поймет и простит. Как думаете, насколько быстро бы Китай после таких дипломатических выходок начал бы зажимать азербайджанский бизнес?
Этот текст — компиляция мнений, высказывавшихся в провоенных и «патриотических» телеграм-каналах после требований Ильхама Алиева к РФ принести извинения и выплатить компенсации за авиакатастрофу в Актау.
Фото на обложке: Rafiq Maqbool / AP / Scanpix / LETA
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