Президент Азербайджана Ильхам Алиев прав в том, что цивилизованные страны должны извиниться и выплатить компенсации (кстати, извинялся ли Азербайджан за российский вертолет или миротворцев?). Проблема в том, что виновные назначены еще до окончания расследования. В Баку заранее определили сторону, на которую намерены повесить всю ответственность, Алиев пытается заработать на происшествии политические очки, показав силу. А требовал ли он извинений от Владимира Зеленского за беспилотники в Грозном? Хочется, чтобы он публично задал вопрос Киеву и его партнерам об их террористических методах войны. Этот азербайджанский помидор с усами так нагло себя ведет, потому что находится под протекторатом Турции. А зачем ему быть дипломатичнее — Россия ведь промолчит, поймет и простит. Как думаете, насколько быстро бы Китай после таких дипломатических выходок начал бы зажимать азербайджанский бизнес?

Этот текст — компиляция мнений, высказывавшихся в провоенных и «патриотических» телеграм-каналах после требований Ильхама Алиева к РФ принести извинения и выплатить компенсации за авиакатастрофу в Актау.

Читайте также

Как Азербайджан заставляет Россию признать ответственность за крушение самолета, сбитого ПВО. Цепочка цитат

Читайте также

Как Азербайджан заставляет Россию признать ответственность за крушение самолета, сбитого ПВО. Цепочка цитат

Фото на обложке: Rafiq Maqbool / AP / Scanpix / LETA