Дональд Трамп поздравил с Рождеством китайских солдат в Панаме, «губернатора» Канады и радикальных левых безумцев. Что? Да! Вот как выступил избранный президент США
С Рождеством всех — в том числе китайских солдат, незаконно эксплуатирующих Панамский канал, на строительстве которого мы потеряли 38 тысяч человек и в ремонт которого мы вкладываем миллиарды. А еще — губернатора Канады Джастина Трюдо. Налоги в Канаде очень высокие, но если она станет 51-м штатом, они снизятся на 60%, а ее военная защита станет лучшей в мире. То же самое касается и жителей Гренландии, которые хотят, чтобы там были США — и они это получат! С Рождеством радикальных левых безумцев, которые постоянно пытаются помешать нашей судебной системе и выборам. Они знают, что их единственный шанс на выживание — получить помилование от человека, который не понимает, что делает. Но 37 отъявленных преступников, которые убивали, насиловали и грабили, а теперь были помилованы Сонным Джо Байденом, я поздравлять с Рождеством отказываюсь. Я говорю им: «Катитесь к черту!» У нас только что прошли самые великие выборы в истории, и через 26 дней мы сделаем Америку снова великой. С Рождеством!
Это приблизительный пересказ двух постов, опубликованных Дональдом Трампом в соцсетях в Рождество, 25 декабря. Помимо них, он опубликовал и более традиционное поздравление.
Фото на обложке: Oliver Contreras / The Washington Post / Getty Images
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