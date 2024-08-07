«Если бы это было возможно, я бы вернулся уже завтра» Первая пресс-конференция Олега Орлова после освобождения. Краткий пересказ

Никто нас не спрашивал, хотим ли мы на обмен, готовы ли мы покинуть Россию. Мне предложили написать прошение о помиловании в СИЗО. Намекали, что это указание из Москвы, значит есть большая вероятность освобождения. Для меня писать такое прошение неприемлемо — кому? Путину? Но это не значит, что я хоть как-то не одобряю или осуждаю, если кто-то такое прошение написал. Люди имели на это право, они находились в неимоверно более тяжких условиях, чем я.

Я узнал, что помилован несмотря на отказ писать прошение о помиловании буквально за 20 минут до того, как меня отправили в аэропорт. Если бы меня спрашивали, готов ли я на обмен без помилования, я бы поинтересовался, а кто еще в списке. И назвал бы конкретные имена тяжело больных политзаключенных. Если бы я знал, что там нет Алексея Горинова, я бы точно не согласился на обмен. Я знаю, что здесь в Германии и других странах этот обмен подвергается критике, но я все равно благодарен, что он состоялся.

Меня не пытали, я сам лично не видел пыток по отношению к другим заключенным. Мне не приходилось сталкиваться в тюрьме с украинскими заключенными, потому что они находятся в специальных тюрьмах отдельно от всех остальных. Я уже связывался с друзьями и коллегами из Украины, мы начинаем планировать совместную работу. О новых обменах мы заговорили еще на борту самолета из Анкары. Идеи есть, но ничего сказать не могу. Любой обмен происходит в атмосфере секретности.

Режим и граждан надо разделять. Прямо накануне своего приговора я читал труд замечательного немецкого философа Карла Ясперса «Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии». Я бы рекомендовал прочитать эту книгу всем россиянам. Потому что речь идет об одном и том же. Я считаю, что все граждане страны несут политическую ответственность за то, что творит режим Путина. Те санкции, которые применяются в отношении России, конечно, наносят вред всем гражданам России. Но эти санкции, как я их понимаю, направлены не на то, чтобы навредить гражданам, а на то, чтобы ослабить агрессора. Граждане России от этого получают определенные неудобства, но с этим нужно мириться.

Лично для меня тяжело и очень трудно оказаться в эмиграции. Я никогда свою жизнь в эмиграции не планировал. Мои представления, сны о свободе всегда связаны с Россией. Я очень хочу вернуться в Россию. Если бы это было возможно, я бы вернулся уже завтра. Но если я сейчас туда вернусь, тем более после этой пресс-конференции, то я нарвусь на новые уголовные дела. И мое возвращение стало бы ударом по возможности дальнейших обменов, дальнейшей работе по освобождению политзаключенных. Поэтому пока буду в эмиграции, но при первой возможности вернусь.

Это примерный пересказ пресс-конференции в Берлине правозащитника и бывшего сопредседателя центра «Мемориал» Олега Орлова, освобожденного в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Высказывания отредактированы с сохранением смысла.

Читайте интервью Олега Орлова «Медузе»

«Главный вопрос у нас был: где Горинов? Горинова нет» Правозащитник Олег Орлов — на свободе. Он отказался от помилования и не хотел покидать Россию

Читайте интервью Олега Орлова «Медузе»

«Главный вопрос у нас был: где Горинов? Горинова нет» Правозащитник Олег Орлов — на свободе. Он отказался от помилования и не хотел покидать Россию