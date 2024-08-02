Первая пресс-конференция российских политзаключенных после освобождения О чем говорили Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров. Максимально коротко

Илья Яшин. Я осознанно боролся за право оставаться в России. Я рассматриваю произошедшее не как обмен, а как незаконное выдворение из страны против моей воли. Первым моим желанием было взять билет обратно, но мне дали понять, что это исключит дальнейшие обмены. Моя цель — возвращение в Россию. Я не знаю, как заниматься российской политикой из-за границы, но я научусь. Мы должны не требовать обменов, а добиваться масштабной политической амнистии. Но, чтобы это произошло, должна закончиться война в Украине. В рамках мирного урегулирования одним из главных вопросов должен быть вопрос свободы людей, сидящих ни за что.

Владимир Кара-Мурза. Вчера был не обмен, а спасение 16 жизней. Я был уверен, что никогда не выйду. Это капля в море, потому что много невинных людей остаются в тюрьмах. Чудовищное лицемерие — одна из черт режима: они говорят о семье и вере, но мне и другим узникам запрещали звонить родным и ходить в храм. Я прошу всех — пишите политзаключенным, вы не представляете, сколько света и тепла дает маленький листок бумаги. Владимир Путин несет личную ответственность за убийства Алексея Навального и Бориса Немцова. Я верующий, и знаю, что Путин ответит на высшем суде, но надеюсь увидеть, как он ответит и на суде обычном. Я буду работать над тем, чтобы санкции были именно против режима — санкции против всей страны несправедливы и контрпродуктивны. Российская империя и СССР рухнули за три дня. С путинским режимом будет так же.

Андрей Пивоваров. Наше освобождение подарило надежду всем политзаключенным. Мы потратим все силы, чтобы наша страна стала свободной. Главная задача — выработать шаги, которые бы позволили людям в России выражать политическую позицию на приемлемом для них уровне риска. Нужно найти способ противостоять пропаганде, которая говорит, что Россия в кольце врагов. Я прошу западные страны протянуть руку россиянам: если ослабить санкции для простых людей, они поймут, что живут плохо не потому, что Запад испортил им жизнь. Мне хочется верить, что мы сможем действовать сообща и не погрязнуть во внутренних склоках.

Высказывания участников пресс-конференции значительно отредактированы, но их смысл полностью сохранен. Целиком пресс-конференцию можно посмотреть здесь.

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Фото на обложке: Евгений Фельдман / «Медуза»