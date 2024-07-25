Пришло время молодых голосов Байден обратился к нации и объяснил, почему снялся с выборов. Краткий пересказ

Я обращаюсь к вам из Овального кабинета. В этом священном месте я окружен портретами выдающихся американских президентов. Я уважаю это место, но еще больше люблю свою страну. Для меня было честью быть вашим президентом. Америка переживает переломный момент. Это тот случай в истории, когда наши решения определяют судьбу нашей нации и мира на десятилетия вперед. Америке придется выбирать между движением вперед или назад, надеждой и ненавистью, единством и разделением.

Когда вы избирали меня, я обещал быть честным с вами. Истина важнее любого из нас. В последние недели мне стало ясно, что нужно объединить Демократическую партию для защиты демократии. Я считаю, что мои опыт, лидерство и видение будущего Америки заслуживают второго президентского срока. Но ничто не может встать на пути спасения нашей демократии, в том числе личные амбиции. Поэтому я решил, что лучше передать эстафету новому поколению, это лучший способ объединить нацию. В жизни общества есть время для людей с многолетним опытом. Но есть время и место для новых, свежих, молодых голосов. И это время и место — сейчас. В следующие шесть месяцев я буду выполнять работу на посту президента, буду продолжать работать над тем, чтобы Америка оставалась сильной, защищенной, лидером свободного мира. Мы продолжим сплачивать коалицию стран, чтобы помешать Путину захватить Украину. Мы будем укреплять НАТО. Я продолжу работать, чтобы завершить войну в Газе и вернуть домой всех заложников.

Мы прошли через многое — самую страшную за столетие пандемию, самый тяжелый экономический кризис со времен Великой депрессии, самую серьезную атаку на нашу демократию со времен Гражданской войны. Четыре года назад я баллотировался в президенты, потому что верил и продолжаю верить, что на карту поставлена душа Америки. Это по-прежнему так. Через несколько месяцев американский народ выберет курс на будущее страны. Я сделал свой выбор. Я бы хотел поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная, жесткая, способная. Она была невероятным партнером для меня и лидером для нашей страны. Теперь выбор за вами. Самое замечательное в Америке то, что здесь правят не короли и диктаторы, а народ. История в ваших руках, власть в ваших руках.

Это краткий пересказ обращения президента США Джо Байдена к американцам. Высказывания отредактированы с сохранением смысла.

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Фото на обложке: Susan Walsh / AP / Scanpix / LETA