Англия забивает Нидерландам в самой концовке и выходит в финал Евро-2024. Суперкоротко о втором полуфинале

Результат. Англия обыграла Нидерланды со счетом 2:1 и стала вторым финалистом Евро. Счет в матче на седьмой минуте открыл голландец Хави Симонс. На 18-й минуте капитан английской сборной Гарри Кейн сравнял с пенальти. Победный гол на 90-й минуте второго тайма забил нападающий Олли Уоткинс.

Ozan Kose / AFP / Scanpix / LETA

Немного статистики. Англия вышла в финал Евро после поражения в предыдущем — такое случилось всего лишь третий раз в истории. Оба прошлых раза в такой ситуации оказывалась сборная ФРГ — в 1980-м году после поражения в финале ЧЕ-1976 и в 1996-м после проигрыша финала Евро-1992. Оба раза со второй попытки Германия выиграла Евро.

Шум вокруг. Ламин Ямаль — однозначно самая яркая звезда этого Евро. Самый молодой игрок в истории турнира, самый молодой игрок, сделавший результативный пас, самый молодой игрок, забивший гол — 16-летний футболист, кажется, побил все рекорды крупных турниров, в названии которых есть словосочетание «самый молодой». После его красивейшего гола в ворота французов в полуфинале (надо ли говорить, что он стал самым молодым автором гола в полуфинале чемпионатов Европы?) в сети завирусилась его фотография с Лионелем Месси, сделанная в 2007 году. На ней Месси всего 20 лет, а самому Ямалю — шесть месяцев. Фото было сделано в рамках благотворительной кампании, и Ямаль оказался рядом с Месси абсолютно случайно. Или нет.

Что дальше. Финал! В воскресенье, 22:00 мск. Испания попытается взять (рекордный) четвертый титул, Англия — выиграть Евро впервые (что? да!) в своей истории.