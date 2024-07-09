Результат дня. Испания обыграла Францию со счетом 2:1 и стала первым финалистом Евро. 16-летний Ламин Ямаль (тот самый, который привез с собой тетрадки с домашними заданиями, и перед матчем 1/8 финала получил школьный аттестат) на 21-й минуте забил, пожалуй, лучший гол этого турнира. У французов забил Муани (первый гол Франции с игры за весь чемпионат — до этого были только автоголы и пенальти), второй гол испанцев на счету Дани Ольмо.

Гол Ламина Ямаля Alex Grimm / Getty Images

Немного статистики. Испания стала первой командой с 1996 года (когда количество сборных на Евро увеличили до 16, и была добавлена стадия четвертьфиналов), которая дошла до финала, выиграв абсолютно все свои матчи — без ничьих и поражений в группе и серий пенальти в плей-офф.

Шум вокруг. Франция весь месяц жила в ожидании второго тура выборов в парламент, и сборная не осталась в стороне: по ходу Евро игроки массово призывали голосовать против ультраправых, выигравших первый тур. Эта активность нравилась не всем: от игроков требовали прекратить говорить о политике и заниматься своим делом (что-то напоминает, не так ли?), а сама Марин Ле Пен заявляла, что негоже миллионерам учить простых людей, за кого голосовать. В итоге игрокам увлечение политикой делать их работу не помешало — до полуфинала они дошли, а вот ультраправые во втором туре провалились. Футболисты в соцсетях не скрывают радости.

Что дальше. Завтра — второй полуфинал: Англия — Нидерланды. Англичане могут выйти в финал второй раз подряд, а голландцы — впервые за 36 лет.