Результаты дня. Англия по пенальти обыграла Швейцарию после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время: команда Гарета Саутгейта продолжила показывать крайне незрелищный футбол — но опять добилась результата. Англичане забили все свои одиннадцатиметровые, а их вратарь Пикфорд отбил один удар из четырех (и еще один почти). После игры болельщики заметили — углы, куда вероятнее всего будут бить швейцарские футболисты и куда стоит прыгать, были заранее написаны у голкипера на бутылке.

Во втором матче Нидерланды обыграли Турцию 2:1 — и вышли в полуфинал Евро впервые за двадцать лет.

Немного статистики. Швейцария в третий раз в своей истории вышла в плей-офф Евро — и в третий раз подряд вылетела по пенальти. В 2016 году швейцарцы уступили в серии одиннадцатиметровых Польше в 1/8 финала, в 2020 году — Испании в четвертьфинале.

Шум вокруг. На турнире — первый крупный судейский скандал (вы же заметили, что с появлением VAR их стало намного меньше, чем раньше?): во вчерашнем матче Германии и Испании арбитр Энтони Тэйлор отказался назначить на 115-й минуте пенальти в ворота испанцев, после того как мяч попал в руку Кукурельи, которая не была прижата к телу, и изменил направление. Большинство болельщиков по всему миру (кроме Испании, разумеется) считают, что это был чистый пенальти, однако УЕФА уверяет: арбитр был абсолютно прав — рука, хоть и не была прижата, не находилась в «неестественном положении». По новым рекомендациям, в такой ситуации пенальти не ставится.

Что дальше. Полуфиналы будут во вторник и в среду. В первом сыграют Испания и Франция, во втором — Англия и Нидерланды.

Полная сетка плей-офф, расписание матчей и результаты — здесь.

Фото на обложке: Frank Augstein / AP / Scanpix / LETA