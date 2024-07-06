Испания благодаря голу на 119-й минуте выбивает Германию с домашнего турнира. Франция снова не забивает с игры, но выходит в полуфинал Евро-2024. Суперкоротко о первых четвертьфиналах

Результаты дня. Первым полуфиналистом Евро-2024 стала сборная Испании, которая обыграла Германию. Испанцы открыли счет в начале второго тайма, немцы смогли отыграться в концовке. В дополнительное время все шло к серии пенальти, но на 119-й минуте Микель Мерино забил победный мяч.

Испанцы проведут полуфинальный матч без защитников Даниэля Карвахаля (его удалили в самой концовке) и Робена Ле Нормана (у него перебор желтых карточек), а также полузащитника Педри, который получал травму в самом начале матча с Германией.

В полуфинале испанцы сыграют с Францией, которая в серии пенальти обыграла Португалию. Основное и дополнительное время закончилось нулевой ничьей. Французы выходят в полуфинал, не забив пока за весь турнир ни одного мяча с игры (два автогола и пенальти).

Немного статистики. Испания впервые в своей истории смогла обыграть хозяев чемпионата Европы или мира. До сегодняшней победы над Германией у испанцев было девять поражений в девяти матчах. На чемпионате мира 2018 года в России сборная Испании уступила в 1/8 финала российской сборной.

Шум вокруг. Во время матча Франции с Португалией у российских пользователей возникли проблемы с доступом к стриминговому сервису Okko, который транслировал матч на территории России. При этом «Матч ТВ» эту игру не показывал. Только в середине второго тайма сервис сообщил, что доступ к сайту восстановлен и трансляция снова доступна в полном объеме. Проблемы у Okko произошли в тот же день, когда сервис объявил о получении эксклюзивных прав на трансляцию в России еврокубков, в том числе Лиги чемпионов. Таким образом, на общедоступном канале «Матч ТВ» еврокубки транслироваться не будут в ближайшие три года.

Что дальше. В субботу на Евро пройдут еще два четвертьфинальных матча. Англия сыграет со Швейцарией, а Нидерланды — с Турцией.

Полная сетка плей-офф, расписание матчей и результаты — здесь.

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Фото на обложке: Fabrice Coffrini / AFP / Scanpix / LETA