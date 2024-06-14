«Как только Украина начнет вывод войск, незамедлительно последует приказ о прекращении огня» Выступление Путина накануне конференции в Швейцарии. Краткий пересказ

Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет — ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. На авансцену выходят страны глобального Юга, Востока, растет роль Африки и Латинской Америки. Сегодня формируются контуры многополярного мироустройства.

Мы заинтересованы, чтобы диалог [о международных отношениях в многополярном мире] получил развитие и в ООН — в том числе по теме создания системы неделимой безопасности. Утверждения принципа, по которому безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других.

После холодной войны западные державы во главе с США забыли про обещание не включать новых участников в НАТО. А если и вспоминали, то с усмешкой ссылались на то, что эти заверения были устными, а потому необязывающими. Западные страны, будучи уверены в своей силе, просто игнорировали другие мнения, а в лучшем случае предлагали обсудить второстепенные вопросы.

Вспомним трагедию на Балканах. Внутренние проблемы, накопившиеся в Югославии, обострились из-за внешнего вмешательства. Тогда во всей красе проявился главный принцип дипломатии по-натовски: обвинить одну из сторон во всех грехах и обрушить на нее всю политическую, информационную и военную мощь. Те же подходы применялись в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане — и не приносили ничего, кроме усугубления имеющихся проблем. Сейчас Запад стремится нахраписто влезть в дела Ближнего Востока.

Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Систему евроатлантической безопасности нужно создавать заново. Мы живем на одном континенте, нельзя географию поменять. Нам так или иначе придется сосуществовать и работать вместе. Сейчас отношения деградировали, но не по нашей вине.

Пропагандистская кампания сопровождается домыслами, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Это абсолютный бред, только обоснование гонки вооружений. Главная угроза для европейцев — в критической зависимости от США. Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров, ей нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией.

Кризис с Украиной — это не конфликт двух государств, тем более, двух народов. Если бы было так, то русские и украинцы нашли бы способ урегулировать вопросы и разногласия. Корни конфликта не в двусторонних отношениях. Это результат агрессивной, бесцеремонной и авантюрной политики, которую Запад проводил задолго до того, как началась .

Режим в Киеве полностью проигнорировал выбор людей в Донбассе и развязал полномасштабную войну. На Западе постоянно звучит тезис, что Россия начала войну, что она агрессор — и поэтому по ее территории можно наносить удары. Россия не начинала войну, это киевский режим начал боевые действия и продолжает их, это и есть агрессия.

В 2015 году были заключены Минские соглашения, но в конце 2021 и начале 2022 годов минский процесс был окончательно похоронен. Мы обязаны были защитить людей. Мы обратились к киевским властям с призывом вывести войска из Донбасса. Мы сразу им сказали: войска убирайте и все, на этом все закончится. Это предложение было отвергнуто.

В феврале-марте 2022 года наши войска подошли к Киеву. Но никакого политического решения о штурме города не было. Это была операция по принуждению украинского режима к миру. Войска там были, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам. Мы не возражали против предложенных Киевом формулировок, понимая, что главное остановить кровопролитие. 29 марта мы отвели войска, чтобы создать условия для завершения переговоров. На следующий день руководство Украины приостановило участие, устроив известную провокацию в Буче. Путь к миру опять был отрезан. Сделано это было по указке западных кураторов.

Что произошло в Буче

Как убивали людей в Буче Подробная реконструкция событий. И разбор «версий» кремлевской пропаганды

Что произошло в Буче

Как убивали людей в Буче Подробная реконструкция событий. И разбор «версий» кремлевской пропаганды

После того как российская армия заняла часть Херсонской и Запорожской областей, посредничество предложили западные политики, один был с визитом в Москве 5 марта 2022 года. Он заручился поддержкой лидеров Германии и Франции, а также высокопоставленных представителей США. Он спросил, будут ли российские войска оставаться в Херсонской и Запорожской областях после завершения СВО. Я ответил, что не исключаю сохранения украинского суверенитета над этими территориями, но при условии, что Россия будет иметь прочную сухопутную связь с Крымом. Партнер сообщил, что собирается в Киев, но на Украине его услуги не приняли, а обвинили в пророссийской позиции. Теперь положение дел в корне изменилось. Жители Херсонской и Запорожской областей выразили позицию. Вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается.

Украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, причем именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве начнут реальный вывод войск и уведомят об отказе от вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно последует приказ о прекращении огня. Одновременно гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений.

Чего требует Путин — коротко

Путин перед саммитом в Швейцарии (куда его не позвали) выдвинул свои условия прекращения войны с Украиной. Вот его «реальное мирное предложение» Он требует отдать Запорожье (российские войска не смогли захватить этот город) и Херсон (оттуда они отступили)

Чего требует Путин — коротко

Путин перед саммитом в Швейцарии (куда его не позвали) выдвинул свои условия прекращения войны с Украиной. Вот его «реальное мирное предложение» Он требует отдать Запорожье (российские войска не смогли захватить этот город) и Херсон (оттуда они отступили)

Сегодня мы делаем еще одно реальное мирное предложение. Если в Киеве и западных столицах от него как и прежде откажутся — это их дело и их ответственность за продолжение кровопролития. Реалии на земле будут и дальше меняться не в пользу киевского режима, и условия для начала переговоров будут другими. Суть нашего предложения не во временном перемирии. Речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Как только в Киеве согласятся на полный вывод войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, мы будем готовы приступить к переговорам. Наша принципиальная позиция — нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Это предполагает и отмену всех санкций против России.

Это пересказ выступления Владимира Путина на встрече с руководством российского МИДа. Встреча прошла накануне начала саммита в Швейцарии, на котором будут обсуждаться требования Украины. Представители России в саммите участвовать не будут.

Что происходит на фронте

Российское наступление замедлилось почти на всех участках фронта — хотя Путин говорит, что ВС РФ успешно «выдавливают» украинскую армию А что происходит на самом деле? Карта боев на 12 июня

Что происходит на фронте

Российское наступление замедлилось почти на всех участках фронта — хотя Путин говорит, что ВС РФ успешно «выдавливают» украинскую армию А что происходит на самом деле? Карта боев на 12 июня

Фото на обложке: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA