Как Путин поздравляет женщин с 8 марта во время войны. Две цитаты Год назад он обещал, что не будет мобилизации

Что говорил Путин в поздравлении с 8 марта в 2022 году:

Хочу обратиться к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна.

Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные . Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России.

Что сказал Путин в поздравлении с 8 марта в 2023 году:

Сегодня во всех городах и поселках нашей большой страны говорят о любви и восхищении мамам, бабушкам, сестрам, женам, дочерям, подругам, стремятся порадовать своих самых дорогих и близких, обнять, сказать о том, на что иногда не хватает времени в каждодневной круговерти дел, передать привет и добрые искренние слова тем, кто верит и ждет дома, в пору испытаний и разлуки.

Сегодня хочу отдельно поздравить женщин-военнослужащих, которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины , женщин, девушек из боевых подразделений, военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц, тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых. Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закаленных бойцов.

В сложные моменты, во времена испытаний неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращаются в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий. Так происходит и сейчас. Знаю, как искренне, порой самоотверженно вы поддерживаете наших солдат и офицеров — и своих близких, и совсем незнакомых ребят — молитвой, теплыми словами и добрыми делами. Пишете письма, собираете посылки со всем необходимым, плетете маскировочные сети, идете волонтерами в госпитали , чтобы заботиться о каждом, как о собственном сыне.

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Фото на обложке: Михаил Метцель / Reuters / Scanpix / LETA