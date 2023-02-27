«Вопрос о существовании России будет решаться с вопросом существования всей цивилизации» Медведев написал статью о причинах войны и будущем России. Краткий пересказ

Начало трагедии, которая разворачивается сейчас в Украине, было положено в тот момент, когда потерпел крах Советский Союз. После расцвета империи — долгий путь к одному и тому же финалу: распаду и войне. Это мировой закон, неумолимый ход истории. Так и случилось с СССР, только в отложенном варианте. Война могла произойти раньше, но разгорелась сейчас. В нашем случае катализатором стала отмороженная и циничная позиция западного мира. Точками невозврата можно считать две даты. Первая — осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа. Вторая — весна 2014 года, когда свою волю на референдуме высказал народ Крыма, вернувшись на историческую родину. У Запада это вызвало бешеную истерику и желание создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины — особую «анти-Россию». История демонстрирует и другое: любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира. Это не хотят уразуметь те, кто разваливал СССР, а сейчас пытается уничтожить Россию, бросая в топку жизни тысяч людей. Как с СССР не получится. Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. Мир без России нам не нужен. Накачка киевского режима оружием и препятствование переговорам ведут к тотальному проигрышу для всех, Апокалипсису — когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы. Россия такого не допустит. Залог будущего для всего мира — спокойная мощь нашей страны и авторитет ее партнеров.

Это краткий пересказ статьи замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева в газете «Известия».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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Фото на обложке: Екатерина Штукина / EPA / Scanpix / LETA