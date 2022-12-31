«С Новым годом! Годом нашей победы» Зеленский обратился к украинцам в своем телеграме. Вот его пост

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Пресс-служба президента Украины

Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами.

Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто они есть.

Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда.

Желать веры и надежды? Они уже давно — в ВСУ.

Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие.

Желать света? Это в каждом из нас, даже когда нет электричества.

Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много.

Так что сегодня только одно желание.

И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечеством.

С Новым годом! Годом нашей победы.

А вот что сказал в Новый год Владимир Путин

Путин — в окружении военных — выступил с самым длинным новогодним обращением за все время у власти. Он обвинил Запад во лжи и использовании Украины для раскола России Вот его краткий пересказ

А вот что сказал в Новый год Владимир Путин

Путин — в окружении военных — выступил с самым длинным новогодним обращением за все время у власти. Он обвинил Запад во лжи и использовании Украины для раскола России Вот его краткий пересказ