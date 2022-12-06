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ЧМ-2022. Итоги первого раунда плей-офф: в четвертьфиналах будут играть семь абсолютных фаворитов и Марокко Суперкоротко

Источник: Meduza
Игроки и тренер сборной Марокко празднуют победу над испанцами
Alexander Hassenstein / Getty Images
  • 6 декабря определились последние два участника ¼ финала. Ими стали Марокко (по пенальти обыграло Испанию) и Португалия (разгромила Швейцарию). Все результаты здесь.
  • В 1/8 финала номинальные фавориты (Нидерланды, Аргентина, Англия, Франция, Хорватия, Бразилия, Португалия) выиграли семь матчей из восьми. Только Испания не смогла пройти Марокко.
  • Победители двух матчей (Марокко — Испания и Япония — Хорватия) определялись в серии пенальти. Игроки били ужасно: суммарно в двух этих сериях реализованы лишь семь ударов из пятнадцати. Обычно послематчевые пенальти забиваются в 70% случаев.
  • Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ впервые в истории. Каждая из остальных семи сборных хоть раз играла как минимум в полуфинале (а четыре из них выигрывали ЧМ).

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