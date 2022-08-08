Медведев дал интервью ТАСС по поводу годовщины войны с Грузией. Пересказываем его в двух частях Часть первая: содержание (его немного). Часть вторая: оскорбления (их хватает)

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О чем говорил Медведев

Грузия и Украина — звенья одной цепи. Все это придумали США и прочие англосаксы, чтобы уничтожить Россию. Они накачивали Грузию и Украину оружием и укрепляли у них чувство безнаказанности. Мы ни в чем не виноваты, России не оставили выбора. Я сам решил, что нужно ввести в Южную Осетию войска — и не сомневаюсь в правильности этого решения. Желание НАТО расширяться возле границ России — проблема, от которой всех разумных людей тошнит. Даже Роджера Уотерса.

Кого и как оскорбил Медведев

Саакашвили — безумный фрик, дурилка картонная, кровавый придурок, убогий вожак, опереточный диктатор.

НАТО — замшелые доктринеры, которые корчат невинные рожицы, но брешут как собаки.

Зеленский — небритый парень в зеленой футболке из Киева.

Почему Медведев так себя ведет Как российские политики используют войну для личного пиара — рассказывает Андрей Перцев

Фото на обложке: Юлия Зырянова / ТАСС