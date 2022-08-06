«Путин знает, что делает. А вы уже наговорили себе на статью» Интервью полицейского, которого уволили якобы за то, что он отказался возбуждать дела о «фейках» и «дискредитации» армии. Максимально коротко

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Это приблизительный пересказ интервью, взятого у бывшего сотрудника Центра «Э» Кирилла Белоусова, уволенного за нарушения при рассмотрении жалоб на «фейки» о войне и «дискредитацию» военных. Слова, оформленные от первого лица, необязательно переданы дословно.

Мне слава героя не нужна. Я не противник «специальной военной операции». Уволили меня из-за , компьютер тоже ошибается. Про происходящее в Украине отвечу словами Путина: «Если назревает драка, надо драться первым». Мы не знаем всей обстановки. Думаю, Путин знает, что делает.

«Астра»: обоснованы ли гибель тысяч людей и разрушения городов? Конечно, не обоснованы. Я не хочу в это углубляться, нельзя спорить про политику, спорт и религию. В международном праве я не силен.

«Астра» рассказывает про убийства и изнасилования, российскими военными в Богдановке. Если честно, мне вообще не верится. Не могу подобрать слова. Поначалу я читал про такое, но потом устал читать одно и то же. Читать не хочу, если бы я увидел преступления своими глазами, то мог бы судить. Мне не хочется в это верить.

Я расстроен из-за увольнения, у меня два кредита. При увольнении я проявил характер, поэтому они пошли на принцип. Новые статьи о «фейках» и «дискредитации» — наверное, это сдерживающая мера. Представляю, каково военному слушать про себя, что он такой-сякой, напал. В — если идут военные действия, всегда нужно поддерживать наших.

«Астра» спрашивает, почему полицейский доверяет Путину — несмотря на убийства мирных людей в ходе «спецоперации». По-моему, вы сейчас наговорили себе на статью, вам не кажется?

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Фото на обложке: ГУ МВД РФ по Нижегородской области