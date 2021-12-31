Весь год в одном абзаце: Навальный, «иностранные агенты», пожары, наводнения, прививки, дельта и омикрон Прощай, 2021-й, скучать мы вряд ли будем

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Сторонники Трампа захватывают Капитолий. Байден становится президентом США. Навальный возвращается в Россию, его задерживают на границе, а потом сажают в тюрьму. Акции в его поддержку беспрецедентно жестко разгоняют. Власти начинают борьбу с независимыми СМИ: «Медузу», а за ней десятки других изданий и журналистов, объявляют «иностранными агентами». Манижа выступает на «Евровидении». Структуры Навального признают «экстремистскими», его сторонников не допускают до выборов. В Россию приходит третья волна ковида, для многих вакцинацию делают обязательной. По всему миру начинают ограничивать права непривитых. Наконец-то проходят Евро-2020 и Олимпиада, перенесенные на год из-за пандемии. Ричард Брэнсон и Джефф Безос летят в космос. Всюду катаклизмы: в России — лесные пожары, в Германии — наводнения, в Канаде — 50-градусная жара. захватывает власть в Афганистане. «Единая Россия» выигрывает выборы в Думу на фоне скандала с электронным голосованием. У Facebook и Instagram — глобальный сбой, мир временно остается без главных соцсетей. Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получает Нобелевскую премию мира. Все смотрят «Игру в кальмара». В России — четвертая волна ковида (да сколько можно-то?!), снова локдауны и нерабочие дни. Тысячи беженцев пытаются прорваться в Польшу из Белоруссии. Бритни Спирс освобождают из-под длившейся 13 лет опеки отца. Власти РФ анонсируют закон о QR-кодах — кажется, скоро без них будет нельзя почти ничего. Оксимирон выпускает новый альбом. Моргенштерн уезжает из России. К границе с Украиной стягиваются российские войска. На шахте «Листвяжная» гибнет 51 человек. Меркель уходит с поста канцлера. Власти ликвидируют . По миру стремительно распространяется омикрон, новый штамм коронавируса.

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Фото на обложке: Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA