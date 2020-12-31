В китайском городе Ухань — вспышка неизвестной болезни. США и Иран чуть не начинают войну, в результате по ошибке сбит украинский пассажирский самолет. Путин увольняет Медведева, новый премьер — Михаил Мишустин. Коби Брайант погибает в авиакатастрофе. Главный «Оскар» впервые получает фильм не на английском языке — это корейские «Паразиты». Коронавирус распространяется по миру: Италия первой вводит общенациональный карантин. ВОЗ говорит о пандемии, Россия и другие страны закрывают границы. В стране объявлены «нерабочие дни»: больше месяца все сидят по домам. Пьяный Михаил Ефремов устраивает ДТП — и после скандального процесса получает лет колонии. Карантин завершается — но теперь везде нужно ходить в масках. Все выучили слово «антитела». В США после убийства полицейскими безоружного чернокожего Джорджа Флойда — акции протеста Black Lives Matter. Приняты поправки к Конституции России: Путин может остаться на посту до 2036 года. Арестован Сергей Фургал — в Хабаровском крае начинаются многомесячные протесты. Россия начинает открывать границы. В Белоруссии выборы президента — ЦИК объявляет победителем Лукашенко, сотни тысяч несогласных выходят на улицы, протестующих массово избивают и задерживают, Лукашенко удерживает власть. Навального травят «Новичком». В Нагорном Карабахе начинается война — победу в ней одерживает Азербайджан. Трамп проигрывает выборы президента США Джо Байдену. Умирают Диего Марадона и Михаил Жванецкий. Закрывается «Дом-2». В России и других странах мира начинается вакцинация от ковида.

С надеждой, что 2021-й будет лучше, Григорий Левченко Фото в анонсе: Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix / LETA