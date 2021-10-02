«Если вы нас будете атаковать, я буду вечным президентом». Александр Лукашенко дал часовое интервью CNN Кратчайший пересказ

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Мы в Беларуси никогда в упор не стреляли даже в радикалов. Я знаю только об одном случае убийства протестующего, но он сам пришел убивать. А все остальные — кто-то от ковида умер, от астмы, от онкологии. А вот в Конгрессе США застрелили девушку — это что, не нарушение прав человека? А вы это замалчиваете. Атмосфера страха в Минске? Вранье. Вы сами по Минску ходили? Наши люди с CNN не хотят разговаривать, потому что вы вы все время искажаете информацию. Похоже, вы приехали меня в чем-то обвинить — видимо такое задание у вас. Я не собираюсь быть президентом до смерти, но если вы нас будете атаковать, я буду вечным президентом. Я еще молодой, не то что у вас в вашингтонском обкоме.

В Беларуси нет российских военных баз, только две гражданского назначения. Но если нужно будет противостоять вашей агрессии, вся Беларусь превратится в единую военную базу. Мы с Россией построим свое будущее и даже вы нам помешать не сможете. У вас англосаксонское мышление, а мы с россиянами никогда не торгуемся из-за денег, мы братские народы. Тихановскую бежать из страны никто не вынуждал, она сама попросила доставить ее на границу. Посадка самолета Ryanair не была операцией спецслужб — это ваши фантазии. Я могу лично гарантировать безопасность полетов над Беларусью, но если мы увидим угрозу государству, мы немедленно посадим любой самолет. Не хотите летать — обойдемся. Мы жили без ЕС и еще много лет проживем. То что нам надо продать — продадим в Россию и в Азию.

Это приблизительный пересказ интервью Александра Лукашенко телеканалу CNN. Цитаты, в том числе оформленные от первого лица, необязательно являются дословными.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Фото на обложке: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA