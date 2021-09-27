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Саша (так зовут девочку) живет в приемной семье, ее биологические родители ограничены в правах. В этом году она пошла в первый класс. Ей нравится информатика и русский язык. После уроков она ходит в художественный кружок и на шахматы. Но шахматы ей не очень по душе — она больше интересуется кружком «Юный химик». Девочка любит наряжаться. Кроме нее, в семье еще двое родных детей трех и четырех лет. Они с родителями, бабушкой и дедушкой живут за городом и приезжают в Москву только по необходимости. Юлия — приемная мать Саши, которую та называет мамой, — забрала ее из больницы 15 месяцев назад. Она узнала о девочке от своей матери, добровольца в фонде », и подумала: «Этому ребенку нужна семья, и, если никто не готов, как я могу пройти мимо?» О своей жизни в больнице Саша ни разу не вспоминала. Когда она поселилась в приемной семье, то в первые недели, по словам приемной матери, была похожа на девочку-маугли. Она плакала при виде других людей, боялась детей, везде следовала за Юлией и отказывалась покидать сначала свою комнату, а потом — дом. Саша знала, что такое «Доширак» и «Роллтон», засыпала с соской и сильно раскачивалась перед сном, убаюкивая себя. Только через полгода она стала передвигаться по дому самостоятельно. Саша привыкла к другим детям (хотя поначалу ревновала приемную мать к младшему брату), перестала повсюду следовать за взрослыми, но любит с ними разговаривать. Прошлым летом девочка впервые побывала на море; сначала боялась воды, но потом полюбила плавать. После выхода из больницы девочка выросла на 10 сантиметров и, по словам психолога, быстро наверстывает упущенное. Юлия хочет удочерить ее. Свою родную семью Саша не вспоминает. Ее кровные родители сперва требовали встречи с ней (приемная семья отказала), но уже больше года не выходят на связь. Саша общается только с дедушкой, отцом матери. Он единственный приезжал к ней в больницу и сейчас иногда звонит. Один раз они встретились в кафе.

Это приблизительный пересказ разговора корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой с Сашей и ее приемной матерью Юлией. Полностью материал можно прочитать здесь.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Пересказала Ольга Корелина Фото на обложке: Иван Клейменов для «Медузы»