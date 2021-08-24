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Тридцать лет назад мы не просто провозгласили независимость — мы ее восстановили. Украинской гривне и тризубу — более тысячи лет, украинская армия одерживала победы еще в XVII веке. Мы — молодая страна с тысячелетней историей, потомки Киевской Руси, которая была центром Европы. Нам надо быть сильной страной — тогда нам не надо будет просить приглашения в ЕС и НАТО, они будут просить нас присоединиться. Мы боремся за своих людей в Крыму и в Донбассе, потому что можно оккупировать территории, но нельзя оккупировать любовь людей к Украине. Они вернутся, потому что мы — семья. Украина будет возвращать не только своих, но и свое — мы больше не дадим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, ученых и спортсменов. Украинский народ — это граждане десятков национальностей, мы все одна команда. Каждый из 25 регионов в ней — незаменимый игрок. Без вертолетов Запорожья мы не покорили бы небо, без кораблей Николаева — море, а без харьковских Т-34 не выиграли бы войну. Ровенщина подарила нам первого президента Украины, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего, а Донетчина — . Украиноязычные и русскоговорящие должны быть одной семьей, Украина объединяет нас, потому что все мы ее защищаем. Слава Украине!

Это приблизительный пересказ выступления президента Украины Владимира Зеленского на праздновании 30-летия независимости страны. Цитаты необязательно являются дословными.

Что было накануне празднования 30-летия независимости Украины

В Киеве прошел саммит «Крымская платформа» с участием США, всех стран ЕС и НАТО. Зеленский позвал Россию на форум, чтобы исправить «историческую ошибку»

Что было накануне празднования 30-летия независимости Украины

В Киеве прошел саммит «Крымская платформа» с участием США, всех стран ЕС и НАТО. Зеленский позвал Россию на форум, чтобы исправить «историческую ошибку»

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Фото на обложке: Пресс-служба президента Украины / AFP / Scanpix / LETA