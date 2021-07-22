Что Джо Байден думает о Владимире Путине, пандемии и нападении на Капитолий. Максимально коротко

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

О Владимире Путине. На встрече с ним я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира. Он понимал, кем являюсь я и что я могу сделать, а я понимал, кто он такой. Он и Си Цзиньпин действительно ставят на автократию. Демократия должна встать и показать, что у нас получается.

О пандемии. Пандемия продолжается только у тех, кто не вакцинировался, — это очень просто. Если вы вакцинировались, вы не умрете и не попадете в реанимацию. Из 10 тысяч умерших в последнее время 9950 не были вакцинированы.

О беспорядках в Капитолии. Вы можете называть меня реинкарнацией Сатаны, но мне все равно, там не может быть двух точек зрения. Факт в том, что, если вы посмотрите видеозаписи, вы не сможете сказать «шестого января ничего не случилось, это был мирный марш».

Это приблизительный пересказ заявлений президента США Джо Байдена из интервью CNN. Цитаты необязательно являются дословными.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Григорий Левченко Фото в анонсе: Jonathan Ernst / Reuters / Scanpix / LETA