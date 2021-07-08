Англия впервые в истории (да!) вышла в финал Евро Сборная Дании в полуфинале стояла насмерть, но все-таки пропустила решающий гол в дополнительное время. Как это было

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У Англии — статус фаворита, заполненные (ну, с поправкой на коронавирус) трибуны «Уэмбли» и ноль пропущенных голов с начала турнира. Зато на Данию не давит необходимость любой ценой добиться результата: хоть четыре пропустят, все равно приедут домой героями. И они забивают первыми — Дамсгор со штрафного, прямо в девятку, красота-а! Англичане ошеломлены, но отыгрываются почти сразу — проход по флангу, прострел, защитник срезает в свои. 1:1. Второй тайм: атак Англии все больше — да что говорить, они вообще почти не прекращаются. Но Шмейхель тащит все — даже неберущийся удар от Магуайра в угол с пяти метров. Дания с трудом дотягивает до дополнительного времени — но это еще 30 минут, а англичане, кажется, вообще не устали. «Поле как будто наклонили, мяч все время катится к штрафной Шмейхеля», — говорит комментатор: датчане стоят у себя в штрафной и отбиваются в ожидании послематчевых пенальти. Но вместо этого получают пенальти в свои ворота уже через десять минут: Стерлинг обыгрывает двоих и падает на газон, судья указывает на точку, хотя контакт с защитником был минимальным и нарушение — ну очень спорное. Гарри Кейн бьет — Шмейхель отбивает… перед собой, и сам Кейн первый на добивании, 2:1! У датчан на отыграться есть 15 минут — но совсем нет сил. Англия выходит в финал впервые (!!!) за шестидесятилетнюю историю чемпионатов Европы. Там ее уже ждет Италия — и это будет мегаматч!

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Григорий Левченко Фото в анонсе: Justin Tallis / Reuters / Scanpix / LETA